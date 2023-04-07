هيئة الاستثمار تزف نبأً ساراً لسكان "بسماية" وباقي مجمعات الوحدات السكنية العمودية بالعراق

شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، يوم الجمعة، أن توزيع السندات الملكية للوحدات السكنية لمشروع مجمع بسماية هي خطوة ضمن استراتيجية الهيئة نحو تعميم توزيع السندات لمجمعات الوحدات السكنية العمودية في العراق، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها كوادر الهيئة بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري المعنية في وزارة العدل.

وأضاف مكية في بيان اليوم، أن هيئته حريصة على تنفيذ فقرات المنهاج الحكومي التي نصت على المضي بالسياسة الاستثمارية وتوفير الفرص النوعية والواعدة التي تلبي احتياجات المجتمع العراقي وتحاكيها في النماذج الإقليمية والدولية.

وبين رئيس الهيئة أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن السندات كان الهدف منها هو خدمة المواطنين من سكنة المجمع (بسماية) وتعزيز الثقة بثقافة السكن العمودي في العراق ضمن المواصفات والمعايير الدقيقة، فضلا عن منحهم حقهم في امتلاك السندات الملكية وفق السياقات الأصولية والقانونية.

وأوضح مكية أن الهيئة تعتزم افتتاح شعبة للتسجيل العقاري في مدينة بسماية بالتنسيق مع وزارة العدل بهدف تسريع تسلم المواطنين لسندات الملكية لوحداتهم السكنية.

وتابع بالقول إن ما يقرب (6) سنوات مضت دون إنجاز هذه السندات التي ينتظرها المواطنون، مؤكدا حرص الهيئة الوطنية على إنهاء ملف السندات لمجمع بسماية في الفترة القصيرة المقبلة.

ويقع مجمع بسماية السكني الحديث الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد، ويبعد نحو 10 كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد- كوت.

وافتتحت هيئة الاستثمار في 25 من شهر ايلول عام 2011، باب التسجيل على المجمع، بعد أن تعاقدت مع شركة هانوا الكورية الجنوبية على انشاء 100 الف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني.