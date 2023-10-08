هيئة الاستثمار تلزم الشركة المجهزة للأنترنت في مجمع بسماية بجدول زمني لتحسين خدماتها

شفق نيوز/ وجّه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، يوم الأحد، يوجه شركة "IQ" المهجزة للإنترنت في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، بتحديد جدول زمني لتحسين الخدمة التي يشكو المستخدمون من ترديها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكية أكد على تحديد جدول زمني قصير لتحسين الخدمة في مجمع بسماية السكني، مع متابعة اللجان المختصة لدى الهيئة إجراءات عمل الشركة ضمن الجدول المحدد.

وقال رئيس الهيئة، خلال ترؤسه إجتماعاً ضم الفريق الهندسي والفني لشركة "IQ" ووفد من وزارة الإتصالات، إن الهيئة الوطنية تراقب طبيعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على صعيد الأنترنت عبر التقارير الفنية التي ترفعها اللجان المشكلة بهذا الخصوص، مشدداً على مسؤولية الشركة في تحسين واقع الخدمة وتقديمها للمواطنين في مجمع بسماية.

وأضاف أن الهيئة تتابع الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الشركة في سياق تحسين سرعة الإنترنت في المجمع، من خلال إطلاقها الباقات التجريبية بسرع تختلف عن المؤشرات السابقة.

وتابع أن مشروع مجمع بسماية السكني سيشهد إنطلاقة جديدة في المدى القريب على مستوى الخدمات والإنشاءات المتبقية للوحدات السكنية المقدرة بـ70 ألف وحدة، من خلال نتائج المفاوضات التي جرت في المدة السابقة مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية وإدارة مصرف الرافدين.