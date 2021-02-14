سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هيئة الاستثمار تحدد مطلع الشهر المقبل موعداً لإطلاق الشقق الجديدة بمدينة بسماية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-14T19:03:50+0000
هيئة الاستثمار تحدد مطلع الشهر المقبل موعداً لإطلاق الشقق الجديدة بمدينة بسماية

شفق نيوز/ حددت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، يوم الأحد، مطلع الشهر المقبل موعداً لإجراء القرعة على الوحدات الجديدة في مجمعين بمدينة بسماية السكنية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسة الهيئة التقت بإدارة شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع بسماية السكني، وبحثت معهم عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالمشروع.

وبين أن رئيسة الهيئة حددت الثامن والعشرين من شهر شباط الجاري موعداً لاستلام البنايات الجديدة بالمجمع (B2) بواقع 2160 وحدة سكنية، والمجمع (B3) بواقع 1080 وحدة سكنية من الشركة الكورية، بالتفاوض والتنسيق مع اللجنة الفنية.

وحددت نجار، بحسب البيان، موعد إجراء القرعة الالكترونية للراغبين بشراء الوحدات السكنية الجديدة، من 1-4 من اذار المقبل، وان يتم التوزيع في السابع من اذار.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تضمن تدارس ومتابعة سير العمل في المشروع بما ينسجم ويواكب الاقبال الكبير عليه.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، قد اعلنت يوم أمس السبت، عن صدور التعليمات الخاصة بتخفيض دفعة المقدمة عن جميع مساحات الوحدات السكنية بمشروع بسماية الى 10% وتمديد فترة تسديد القروض الى 25 سنة من قبل مصرف الرافدين لجميع فروعه والمصارف الاخرى تباعاً.

related

ضبط أدوية مخالفة وإغلاق صيدليات في بغداد

Date: 2020-08-12 19:12:47
ضبط أدوية مخالفة وإغلاق صيدليات في بغداد

سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

Date: 2019-06-06 10:05:37
سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

تعافي 29 مصابا بكورونا في بغداد

Date: 2020-05-12 11:40:39
تعافي 29 مصابا بكورونا في بغداد

اخبار سارة من بغداد ومن الصحة العالمية بشان كورونا في العراق

Date: 2020-03-07 11:08:57
اخبار سارة من بغداد ومن الصحة العالمية بشان كورونا في العراق

اضراب في الديوانية احتجاجاً على "مجزرة السنك"

Date: 2019-12-07 12:12:06
اضراب في الديوانية احتجاجاً على "مجزرة السنك"

بغداد تصدر توضيحا بشأن الحاجة إلى 1000 مليار لتطوير مداخل العاصمة

Date: 2020-09-18 15:05:17
بغداد تصدر توضيحا بشأن الحاجة إلى 1000 مليار لتطوير مداخل العاصمة

حقوق الانسان تكشف خروقات في تظاهرات بغداد وعدة محافظات

Date: 2020-02-11 18:30:09
حقوق الانسان تكشف خروقات في تظاهرات بغداد وعدة محافظات

اعتقال مجموعة أجانب في صالات القمار ببغداد

Date: 2019-08-24 13:09:14
اعتقال مجموعة أجانب في صالات القمار ببغداد