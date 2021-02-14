هيئة الاستثمار تحدد مطلع الشهر المقبل موعداً لإطلاق الشقق الجديدة بمدينة بسماية

شفق نيوز/ حددت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، يوم الأحد، مطلع الشهر المقبل موعداً لإجراء القرعة على الوحدات الجديدة في مجمعين بمدينة بسماية السكنية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسة الهيئة التقت بإدارة شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع بسماية السكني، وبحثت معهم عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالمشروع.

وبين أن رئيسة الهيئة حددت الثامن والعشرين من شهر شباط الجاري موعداً لاستلام البنايات الجديدة بالمجمع (B2) بواقع 2160 وحدة سكنية، والمجمع (B3) بواقع 1080 وحدة سكنية من الشركة الكورية، بالتفاوض والتنسيق مع اللجنة الفنية.

وحددت نجار، بحسب البيان، موعد إجراء القرعة الالكترونية للراغبين بشراء الوحدات السكنية الجديدة، من 1-4 من اذار المقبل، وان يتم التوزيع في السابع من اذار.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تضمن تدارس ومتابعة سير العمل في المشروع بما ينسجم ويواكب الاقبال الكبير عليه.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، قد اعلنت يوم أمس السبت، عن صدور التعليمات الخاصة بتخفيض دفعة المقدمة عن جميع مساحات الوحدات السكنية بمشروع بسماية الى 10% وتمديد فترة تسديد القروض الى 25 سنة من قبل مصرف الرافدين لجميع فروعه والمصارف الاخرى تباعاً.