هيئة الاستثمار: اتفاق اولي مع هانوا لحل "إشكالات" عودتها للعمل بمشروع بسماية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق أولي مع شركة هانوا الكورية لحل الإشكالات القائمة والتوصل لحلول قريبة جدا لعودة العمل بمشروع بسماية السكني، فيما بينت أن اجتماعها بمسؤولي الشركة بحضور لجنة الاستثمار النيابية والسفير الكوري لدى بغداد كان إيجابياً.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الهيئة الوطنية للاستثمار عقدت، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً بحضور سالار محمد أمين رئيس الهيئة وأعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، مع الجانب الكوري ممثلاً بمدير شركة هانوا والوفد المرافق له بحضور السفير الكوري الجنوبي في بغداد".

وجرى في مستهل اللقاء، وفق البيان، "ترحيب رئيس الهيئة بعودة التباحث بما يصب في مصلحة المشروع واستكماله ولا يتسبب بالضرر لأي من الطرفين"، معربا عن "اهتمام الحكومة وإشرافها المباشر على تفاصيل المشروع ورغبتها بتجاوز الخلاف بين الطرفين".

وأوضح البيان أن "أعضاء اللجنة النيابية اطّلعوا على التفاصيل المالية والقانونية والفنية للمشروع والنقاط الخلافية بين الطرفين"، مؤكدين "دعمهم المتواصل لأي جهد يصب في عودة هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يخدم الإقتصاد العراقي ويسهم بتلبية جزء من الحاجة المتزايدة من الوحدات السكنية"

وتابعت الهيئة في بيانها أن "اللقاء شهد اجواءً إيجابية واتفاقا اولياً على حل الاشكالات القائمة والتوصل لحلول قريبة جدا لعودة عمل المشروع واجراء التسويات اللازمة".

وأوضحت الهيئة أن "الجانب الكوري قدم عرضاً تفصيلياً يتضمن مقترحات لعودة العمل بالمشروع وفق مراحل وآليات فنية وقانونية ستجري دراستها من قبل الجانب العراقي تمهيدا لاستئناف العمل بالمشروع"، مبينا أن "المدراء العامين والمعنيين بالجوانب القانونية والمالية والفنية من الطرفين حضروا الاجتماع".

ونقل البيان عن الرئيس الحالي للهيئة سالار أمين قوله إن "الحكومة العراقية مهتمة باستئناف العمل في المشروع واستكماله"، مبيناً أن " إعادة الثقة بين الجانبين أولى خطوات استئناف المشروع وصولا لـ( 100) الف وحدة سكنية".

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار أعلنت، في 27 تشرين الثاني، عن استقبالها وفدا من شركة "هانوا" الكورية لاستكمال بناء مدينة بسماية السكنية، لغرض معالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق، فيما أكد رئيس الهيئة سالار أمين على الاهتمام باستكمال مدينة بسماية السكنية وتقديم أفضل الخدمات لساكنيها ومعالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق، مشيرا إلى أن الهيئة ستبذل المزيد من الجهود لاستكمال المشروع ومعالجة العقبات وإعادة العمل به.

كما ان أطرافا نيابية ومنها النائب الأول لرئيس مجلس النواب ولجنة الاستثمار النيابية تحركوا لاعادة العمل بالمشروع المتوقف بعد انسحاب الشركة الكورية نتيجة مطالبتها بمستحقاتها المالية.

يشار إلى أن سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، قد نظموا، شهر تشرين الأول السابق، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.