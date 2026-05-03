هيئة الاتصالات توقف إعلامياً عن الظهور لإساءته للمنتخب العراقي

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، قراراً بمنع الإعلامي حسام البهادلي من الظهور في جميع وسائل الإعلام العراقية والأجنبية العاملة داخل العراق لمدة 60 يوماً، على خلفية تصريحات عدّتها مسيئة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

وذكرت الهيئة، في تعميم رسمي، أن القرار جاء استناداً إلى تقرير للرصد الإعلامي تضمن تصريحات غير مهنية صدرت من البهادلي خلال ظهوره في برامج بثتها قنوات فضائية مختلفة خلال نيسان الماضي.

وأضافت أن التصريحات تضمنت إساءة بحق لاعبي المنتخب العراقي، بما يمس صورة المنتخب ويتعارض مع المصلحة الوطنية، لا سيما في ظل سعي العراق للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار استند إلى مخالفة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما ما يتعلق بالدقة والنزاهة والشفافية، وحق طرح الرأي من دون تضليل أو تشهير.

وأكدت أن الجهات المخالفة ستتحمل التبعات القانونية في حال استضافته خلال مدة المنع.