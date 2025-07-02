هيئة الاتصالات العراقية تدخل تقنيات لأول مرة لزيارة محرم

شفق نيوز – كربلاء

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، نوفل أبو رغيف، يوم الأربعاء، الجهوزية الكاملة لاستقبال زيارة العاشر من محرم لهذا العام، وبينما فصّل الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين خدمات الاتصال، كشف عن استخدام تقنيات لأول مرة في هذه الزيارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لأبو رغيف حضره مراسل وكالة شفق نيوز بخصوص غرفة العمليات الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم في مدينة كربلاء.

وقال أبو رغيف، إن "هناك خطوات اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات قبل أيام من انطلاق موسم محرم لهذا العام، وتمت المباشرة بها عملياً منذ أول يوم من محرم، وسوف تمتد بشكل مضاعف وصولاً إلى يوم الذروة في عاشوراء وإلى الزيارة الأربعينية وما بعدها".

وأوضح، أن "عدد الأبراج الذي سيغطي المحافظة يتجاوز 1253 برجاً، وتم استبدال جميع معدات هذه الأبراج بمعدات حديثة وتقنيات تستخدم لأول مرة في هذا الموسم، كما تم إضافة أبراج متنقلة بعدد 73 برجاً في مدينة كربلاء وفي الطرق المؤدية إليها ومن جهاتها جميعاً، كما تم إضافة أبراج جديدة دائمية بعدد 106 أبراج في المحافظة".

وعن الخلايا الذكية، ذكر أبو رغيف، أن "هناك خلايا ذكية لاسيما في منطقة ما بين الحرمين، وتم إضافة 75 خلية ذكية في المدينة القديمة حصراً، وأن مزايا هذه الخلايا هي إيجابية فائقة الجودة وتمتلك مؤهلات ممتازة تساعد في تقوية الشبكات وضمان وجود تواصل عبر شبكات الاتصالات المنصوبة".

وأشار إلى أن "الأبراج التي تعمل يوم العاشر على ترددات استثنائية تبلغ 606 أبراج، بعدما كانت 73 برجاً في العام الماضي، أي زيادة بنسبة 500%، وهذه الخدمات الاتصالية ستنعكس على أبناء المحافظة وعلى الزوار، كما شملت الإجراءات الميدانية إضافة أبراج في مراكز مدينتي كربلاء والنجف".

وتابع، "أما في المنافذ الحدودية التي تم تأمين الإجراءات الميدانية فيها، فقد تم إضافة أبراج جديدة في منافذ الشلامجة والشيب وصفوان ومطار النجف ومهران في محافظة واسط".

وأضاف، "كما تم في هذا الموسم استبدال جميع المنظومات الاتصالية في كربلاء لشركات الهاتف النقال التي أصبحت تتعامل بتقنية (الفور جي) وتستوعب العمل حتى بتقنية (الفايف جي)".

ولفت إلى أن "من أبرز الابتكارات المعتمدة في هذا العام هي نماذج التعلم التي تتيح التنبؤ بمناطق الازدحام مسبقاً وفق التقنيات الحديثة ليتم على إثر ذلك استخدام الإجراءات الاستباقية وتطويقها والتقليل من زخم الضغط، وبناءً على ما سبق، نعلن الجهوزية الكاملة لاستقبال زيارة هذا العام".