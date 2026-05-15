هي الأولى منذ عقدين.. كتل هوائية "نادرة" تهبط بدرجات الحرارة في العراق

توقع الخبير بشؤون الطقس علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن تجتاح مناطق ومدن العراق كتل هوائية "نادرة" اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل تنخفض معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتعرض ابتداءً من أولى فجر الغد إلى تعمق كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية تنشط أثناء ساعات النهار في أغلب المناطق الوسطى والجنوبية، مبيناً أن ذروة الموجة الباردة تؤدي إلى تشكل موجات غبارية كثيفة إلى متوسطة أحياناً خاصه في الأقسام الغربية الصحراوية غرب محافظة النجف وغربي المثنى فيما يكون أقل شدة في باقي المدن.

وأضاف أن انخفاضاً سيطرأ في درجة الحرارة بشكل كبير وملحوظ وتراجع بمقدار ( 9 درجات) مئوية في المناطق الشمالية والوسطى، وعند (6 درجات) مئوية في مدن الفرات الأوسط والجنوب لتسجل معدلات حول 32 إلى 28 درجة مئوية وسط وجنوب البلاد، باستثناء البصرة التي يكون الانخفاض فيها يوم الأحد المقبل.

وتابع الزيادي القول ان الأجواء ستكون معتدلة خلال اليومين المقبلين، ويتوقع ارتفاع مؤقت الثلاثاء القادم يتبعه انخفاض في درجات الحرارة مجدداً، وتعتبر هذه الكتل الهوائية نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من السنة، ولم يشهدها العراق منذ عقدين من الزمن، مؤكداً أن الأمطار ستكون حاضرة خلال الساعات المقبلة (ظهر وعصر اليوم الجمعة) في الأقسام الشمالية ومدن صلاح الدين، وديالى في شمال العاصمة بغداد.