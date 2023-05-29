همسة ماجد تعلن مقاضاة السهيل: الحكم بحقي سنة مع وقف التنفيذ وغرامة ربع دينار

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة والاعلامية همسة ماجد، يوم الإثنين، مقاضاة الإعلامي ميناس السهيل بتهمة "التحريض".

وأصدر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق الفنانة والاعلامية "همسة ماجد".

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي حكم على (همسة ماجد) بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على اثر شكوى تقدم بها الإعلامي ميناس السهيل".

وقالت ماجد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم صدر بحقي هو سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 250 دينار (ربع دينار) والقرار لم يكتسب الدرجة القطعية ونشره والترويج له من قبل ميناس السهيل بالاعلام سوف يحاسب عليه".

وأضافت "انا اقمت دعوى ضد ميناس السهيل بتهمة التحريض ضدي وننتظر قرار القضاء لحسم هذه الدعوى".