"همسة ماجد" تعلق على مذكرة القبض: شرطة المسبح أبلغوني بعدم صحتها

شفق نيوز/ علقت "البلوغر" همسة ماجد، اليوم الثلاثاء، على صدور مذكرة قبض بحقها وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

وقالت ماجد، لوكالة شفق نيوز، إنها اتصلت "قبل قليل بمركز شرطة المسبح في بغداد، للتأكد من صدور مذكرة القبض الصادر بحقها، حسب ما نشرت في وسائل الإعلام"، مبينة ان "مركز الشرطة أبلغني بعدم وجود أي مذكرة بحقي، وهذا يدل ان المذكرة التي نشرت هي غير صحيحة".

وأضافت ان "الغريب هو التهمة ضدي وهي الفعل الفاضح، ولا اعرف ما هو هذا الفعل، واني فقط أقوم بنشر الإعلانات، واني لست صانعة محتوى حتى يكون لديه فعل فاضح او محتوى هابط".

وأبدت "البلوغر" همسة ماجد استعدادها للمثول امام القضاء العراقي، موضحة "لدي فريق من المحامين يتابعون أي قضية تصدر بحقي".

وتابعت "انني أحترم القضاء العراقي واثق بعدالته واعرف نفسي جيداً، فاني لست من صناع المحتوى الهابط أو أصحاب الأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة، اليوم الثلاثاء، أمر استقدام بحق "البلوغر" همسة ماجد بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح، بحسب وثيقة متداولة.

وقال مصدر قضائي وآخر أمني لوكالة شفق نيوز، إن أمر الاستقدام صدر بحق ماجد وفقا للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام الماضي، حكماً بالسجن بحق (همسة ماجد).

وقال مصدر قضائي في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء اصدر قراراً يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق (همسة ماجد) على خلفية تهديدها لمحامية، مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي".