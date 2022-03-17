إهمال وزاري يتسبب بخسارة العراق 1.2 تريليون دينار

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى، مزاحم الخياط، يوم الخميس، عن خسارة العراق ترليون و200 مليار دينار عراقي كانت مخصصة كقروض من ثلاث دول مانحة.

وأوضح الخياط، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المبلغ كان مقدماً كقروض من ثلاث دول مانحة هي (الكويت وفرنسا وتركيا) وكان قرضا الكويتي والتركي مخصصين لإعادة بناء أكبر مستشفيات الموصل، وهما (المستشفى الجمهوري، ومستشفى ابن سينا التعليمي)".

وأضاف: "أما القرض الثالث وهو الفرنسي فقد كان مخصصاً لمطار الموصل الذي يعد بوابة العراق الشمالية على العالم"، لافتاً إلى أن "سبب ضياع هذه القروض الثلاثة هو عدم متابعة الوزارات المعنية لملفات هذه القروض والتواصل مع الدول المانحة لها، ومن بينها وزارة المالية".

ونوه الخياط، إلى أن "خسارة هذه القروض تعني بقاء الموصل دون مستشفيات ومطار لسنوات قادمة"، محملاً الحكومة المركزية "تبعات ضياع فرصة الحصول على هذه القروض التي كان من الممكن الاستفادة منها لتقديم خدمات صحية لأكثر من 4 ملايين نسمة، بالإضافة إلى إعادة إعمار مطار الموصل".