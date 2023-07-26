هل وصلت ضوابط تظليل المركبات الى المرور؟ المتحدث باسمها يوضح

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، استعدادها لتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تظليل المركبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "ضوابط تظليل المركبات الذي أعلن على هامش بيان المجلس الوزاري للامن الوطني لم يصل الى المديرية"، مبيناً أن "أوامر المجلس ووزير الداخلية واجبة التنفيذ لكننا ننتظر الضوابط".

وتابع أن "ضوابط تظليل المركبات لم تصل إلينا وفي حال وصولها بناء على توجيهات وزير الداخلية سنقوم بإيضاح تفاصيل التظليل والفئات المشمولة به".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني على ضوابط تظليل زجاج العجلات، من خلال لجنة مشكّلة في وزارة الداخلية، وضعت آلية التظليل ونسبته والأشخاص المسموح لهم بهذا الأمر، بالإضافة إلى عدد العجلات المسموح بتظليلها ويشمل ذلك المواطنين أيضاً.