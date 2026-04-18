هل له علاقة بـ"الحرب" وتوقف إنتاج النفط؟ .. متنبئ جوي يشرح أسباب اعتدال الجو بالعراق

شفق نيوز - بغداد

رد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم السبت، على عدة تساؤلات تلقاها حول سبب عدم ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لغاية الآن واستمرار هطول الأمطار رغم الوصول إلى الثلث الأخير من شهر نيسان في العراق، نافياً في الوقت ذاته علاقة ذلك بالنزاع العسكري وتوقف إنتاج النفط الذي شهدته المنطقة.

وقال عطية في تقرير مفصل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الربط بين الطقس والحروب او توقف محروقات النفط غير صحيح علمياً، مبينا أن العمليات العسكرية - مثلا - او توقف عمليات استخراج النفط لا تملك القدرة على تغيير أنظمة الطقس على مستوى إقليمي مثل العراق أو الشرق الأوسط.

وأكد أن السبب "الحقيقي" وراء اعتدال الطقس في هذا الموسم دوناً عن السنوات السابقة هو "أنوائي بحت"، و مرتبط هذا الموسم بعدة عوامل ديناميكية في الغلاف الجوي، أهمها: استمرار نشاط الحالات الجوية الربيعية (عدم استقرار جوي).

كما أوضح عطية أن البلاد حاليا في ذروة موسم الحالات الانتقالية (الربيع) - وهي فترة معروفة بتكرار الحالات الجوية - بسبب: تصادم كتل هوائية مختلفة (باردة من الشمال + دافئة من الجنوب)، إضافة إلى نشاط المنخفضات السطحية (خصوصاً الخماسينية) تسبب تذبذباً في درجات الحرارة، مع توفر رطوبة مناسبة في طبقات الجو المتوسطة تعزز من وفرة الهطول المطري.

ضعف واستمرار تذبذب المرتفع شبه المداري

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن المرتفع شبه المداري (الذي عادة ما يسيطر بالصيف ويسبب الحر الشديد) غير ثابت لغاية الآن بشكل "قوي"، ويشهد تراجعاً حاليا، منوها إلى أن هذا يسمح بدخول أخاديد علوية باردة (Upper troughs) نحو العراق.

تكرار الأخاديد الباردة في الطبقات العليا

ونبّه عطية إلى أن نزول موجات علوية باردة من شرق أوروبا أو البحر المتوسط حاليا مفيدة جدا خلال هذه الفترة، وهي تقلل درجات الحرارة نهاراً، وتعزز تشكل السحب والحالات الجوية وفرص الأمطار والعواصف الرعدية، مؤكداً أن منخفض شبه الجزيرة (المنخفض الحراري) لم يتشكل بعدُ.

وخلص إلى أن اندفاع كتلة هوائية قوية شديدة الحرارة لم تحدث حتى الآن مثلما يحدث عادة في نهاية شهر نيسان وبداية أيار، وما يحدث حالياً هو بقاء درجات حرارة معتدلة نسبياً يرافقها تكرار حالات ممطرة، مؤكداً أنه سلوك طبيعي لموسم ربيعي "نشط"، وليس له أي علاقة بالحرب أو أي تأثير بشري مباشر.