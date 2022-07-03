هل كرم الكاظمي السيدة "جاسمية" ام سلمها "جدر شوربة"؟.. وثائق تجيب

شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين مقطع فيديو لامراة عراقية مسنة كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد استقبلها في مكتبه ببغداد.

وتقول المراة المسنة، وهي تشكي فقر حالها لمراسل احدى الفضائيات، إن الكاظمي لم يكرمها، ولم يمنحها حين ذهبت اليه وهي مريضة ولا تتمكن من الوقوف على قدميها سوى "قدر شوربة- حساء".

وبعد أن ضجت مواقع التواصل بمقاطع فيديو للقاء مراسل الفضائية مع هذه المرأة المسنة، تحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق رسمية تظهر أن المراة المسنة (جاسمية محمد جنام) قد وقعت على وصل استلام مبلغ قدره خمسة ملايين دينار، كـ (تكريم)، ومليونين ونصف المليون دينار كـ(مساعدة مالية واحتياجات ومراجعة طبيب) من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

كما أظهرت وثيقة أخرى صرف اجهزة ومواد منزلية بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسين الف دينار من قبل الكاظمي ايضا.