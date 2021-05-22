هل فتحت الدفاع باب التطوع أمام خريجي الابتدائية؟

شفق نيوز/ نفت الدفاع العراقية، يوم السبت، صحة أنباء تحدثت عن فتح باب التطوع في الجيش أمام حاملي شهادة الابتدائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تناولت عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ((الدفاع تدعو خريجي الدراسة الابتدائية الراغبين بالتطوع تقديم طلباتهم)) وخبر آخر ((الدفاع تفتح باب القبول للدورة التأهيلية ٨٤ لخريجي الكليات المدنية والعسكريين))".

وأضافت، ان "الخبرين أعلاه أخبار كاذبة ولا توجد هكذا دعوات في الوقت الراهن"، مبينة أن "أية دعوة سيتم فتحها سيكون الإعلان عنها عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.mod.mil.iq)، ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".