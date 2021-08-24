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هل فتحت الدفاع باب التطوع بصفة جندي؟ بيان رسمي يجيب

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-24T19:54:33+0000
هل فتحت الدفاع باب التطوع بصفة جندي؟ بيان رسمي يجيب

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، خبر عار عن الصحة".

واكدت أنه "لاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من التعيينات".

واشارت الى أن "الاخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، الفايبر)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة".

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