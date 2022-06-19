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هل شكر وزير الثقافة مراكز لهو في بغداد؟.. بيان رسمي يكشف الحقيقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T19:32:44+0000
هل شكر وزير الثقافة مراكز لهو في بغداد؟.. بيان رسمي يكشف الحقيقة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الثقافة العراقية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن حقيقة صدور كتاب من الوزير حسن ناظم، تداولته مواقع "السوشيال ميديا" يشكر فيها عدداً من مراكز اللهو في بغداد على هداياها ودعمها للوزارة.

ونفت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بشكل قاطع "ما جرى تداوله عبر السوشيال ميديا"، مؤكدة أن "تاريخ صدور الكتاب يسبق تاريخ توقيع الوزير".

وأهابت وزارة الثقافة بوسائل التواصل الاجتماعي "ضرورة التأني والتدقيق بشأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن، وعدم الانسياق وراء الدعوات التسقيطية المريبة، حفاظاً على المصداقية التي تبقى السمة الجوهرية في المعلومة البناءة للمجتمع".

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