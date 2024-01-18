هل سيؤثر انخفاض سعر النفط على رواتب الموظفين العراقيين؟.. "المالية" تُجيب

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، يوم الخميس، أن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لن يؤثر على رواتب الموظفين.

وقال كوجر في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى 70 دولاراً، وهذا يعني أن نفط العراق ينخفض بمقدار 5 إلى 7 دولارات عن الأسواق العالمية".

وأضاف أنه "في حال وصل سعر برميل النفط إلى 60 دولارا، فإنه سيؤثر في اقتصاد البلد، لكن الحكومة ستتمكن من تأمين الرواتب لوجود موارد أخرى تقدر بأكثر من 90 مليار دولار".

وشدد على أن "العراق يبيع نحو أربعة ملايين و250 ألف برميل من النفط يوميا، وهو يحتاج إلى نحو 54 ترليون دينار كرواتب"، داعياً إلى "تُبنى موازنة 2024 على السعر المتوقع للنفط أياً كان، إذ سنستفيد من الفائض في الموازنة السابقة أو نحتاج إلى السحب من الاحتياط البنكي".