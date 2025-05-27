هل ستعلن التربية نتائج السادس الابتدائي خلال 48 ساعة؟

شفق نيوز/ كشفت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، ان "المعلومات التي تحدثت عن اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي خلال 48 ساعة المقبلة، غير صحيحة"، مؤكدا أن "الاخبار الرسمية تؤخذ فقط من الوزارة ومواقعها الرسمية، وفي حال وجود شيء سنُعلن عنه".

وأضاف السيد انه "لغاية الان لم نحدد مواعيد رسمية، لاعلان نتائج الصف السادس الابتدائي، والنتائج تعلن مباشرة من المديريات حال اكتمالها".

وأنهى اليوم الثلاثاء، أكثر من مليون تلميذ وتلميذة بمختلف أنحاء العراق الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية.