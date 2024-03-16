هل جنت المرور العامة مليار دينار مع انطلاق عمل الكاميرات الذكية؟

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة، يوم السبت، جباية مليار دينار عبر الكاميرات الذكية التي بدأ العمل بها أمس الجمعة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن جباية مليار دينار في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكي".

وأوضحت أن "هذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن شائعات مغرضة يراد بها عدم فرض القانون المروري"، مؤكدة "أنها مستمرة بهذا المشروع لتطبيق القانون المروري وفرض هيبة الدولة".

وأمس الجمعة، بدأت مديرية المرور العامة بفرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.