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هل جامع مرجان سيتحول لمحال تجارية؟.. الوقف السني يخرج عن صمته ويصدر توضيحاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T15:04:29+0000
هل جامع مرجان سيتحول لمحال تجارية؟.. الوقف السني يخرج عن صمته ويصدر توضيحاً

شفق نيوز/ نفى ديوان الوقف السني، يوم الاحد، الأخبار المتداولة التي تزعم أن جامع مرجان في العاصمة بغداد قد عرض للاستثمار من قبل الديوان ، بغية إنشاء محال تجارية في باحته الخارجية.

وأكد الديوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة"، داعياً إلى "الإعراض عن كل ما جاء فيها، واعتماد أخبار الديوان عبر وسائله الرسمية، المتمثلة بقناة ديوان الفضائية وقسم إعلام الديوان الرسمي".

واشار الديوان، الى "عدم وجود سند قانوني يتيح لأية جهة التصرف بالوقف تحت أية صفة أو أي مسمى سواء كان استثمارا أم بيعا أم غير ذلك من التصرفات وهذا البند ثابت ومعلوم لدى الجميع ضمن مقررات مجلس الديوان".

وتوعد الديوان الجهات التي "تبغي الفتنة بالملاحقة القانونية ومتابعة القضية في القضاء العراقي ليأخذ كل ذي حق حقه، وينصف الديوان ويبريئه من هذه التهم".

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