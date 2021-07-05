هل توقف إصدار البطاقة الوطنية؟ الداخلية تجيب

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، توقف التقديم على إصدار البطاقة الوطنية بسبب عطل فني، محذرة من انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تبث أخباراً كاذبة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عددا من الصفحات الوهمية تقوم بنشر الاخبار الكاذبة من بينها خبر كاذب مفاده تعطل تام يصيب رابط التقديم على البطاقة الوطنية منذ ١٠ أيام".

وأكدت ان هذا الخبر "غير صحيح والحجز مفتوح"، مبينة أن "عدد المواطنين الذين حجزوا ليوم أمس الأحد بلغ ١٢ الف مواطن، وان مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة مستمرة بتوفير الحجز".

ولفتت الوزارة الى ان "مديرية الاحوال المدنية والدوائر التابعة لها ليست مسؤولة عن الاكشاك الموجودة خارج الدوائر وان أي وثيقة تصدر من هذه الأكشاك لا علاقة للمديرية بها".