هل تهدد الأحزاب استقلالية نقابة المهندسين في نينوى؟

شفق نيوز/ تعيش انتخابات نقابة المهندسين في نينوى أجواء متوترة، مع تصاعد التنافس بين القوائم المرشحة.

مصادر مطلعة أكدت لوكالة شفق نيوز: "وجود ثلاث قوائم رئيسية، تتنافس إحداها بدعم حزبي مباشر، فيما تشمل القائمة الثانية شخصيات محسوبة على أحزاب لكنها تتظاهر بالاستقلالية، بينما ترفع القائمة الثالثة شعار الاستقلال التام".

وأشارت المصادر إلى "تسجيل أكثر من 500 مرشح للمنافسة على 191 مقعداً في مؤتمر النقابة، بما في ذلك 12 مقعداً لمجلس الإدارة ومنصب النقيب. هذه الأرقام الكبيرة أثارت المخاوف من سيطرة الأحزاب على النقابة، التي ظلت منذ 2003 مستقلة عن التسييس، رغم سيطرة الأحزاب على قطاعات أخرى".

وتابعت المصادر أن النقابة، التي "تضم حوالي 16 ألف مهندس، قد تكون هدفاً سياسياً لاستغلال أعضائها في الانتخابات النيابية المقبلة. وعلى الرغم من أن الرواتب داخل النقابة رمزية، إلا أن السيطرة عليها قد تخدم أهدافاً سياسية أوسع".

هذا ومن المقرر أن تنطلق انتخابات نقابة المهندسين في نينوى السبت المقبل لكن عملية الترويج للمرشحين باتت أشبه للترشيح على مجلس النواب عبر مواقع التواصل ووسائل غيرها.