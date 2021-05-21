هل تنفتح "فوهة التنور" على العراق؟ راصد جوي يجيب

شفق نيوز/ نفى راصد جوي، يوم الجمعة، صحة أنباء تداولها منصات مواقع التواصل الاجتماع بشأن إقبال البلاد على موجة حارة تشبه "فوهة التنور".

وقال الراصد علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتأثر غداً السبت بأجواء حارة، حيث ستسجل درجات الحرارة في العاصمة بغداد والمحافظات المجاورة لها 45 مئوية، و47 في البصرة ومدن الجنوب تزامناً مع نشاط الرياح السطحية اتجاه غربية جنوبية نشطة بعض الفترات وتكون رياح جافة وحارة".

وأضاف أن "البلاد ستشهد يوم الأحد المقبل تاثرها بكتلة هوائية معتدلة تؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بفارق كبير، حيث سيصل معدل هبوط درجات الحرارة إلى قرابة 8 درجات مئوية، لتشهد اغلب المدن أجواء أفضل من الايام الماضية مع نشاط الرياح السطحية اتجاه شمالية غربية وسرعتها 32 كم ".

وتابع، "ستبلغ أعلى حرارة في يوم الأحد المقبل بالعاصمة بغداد 38 درجة مئوية".

ونفى الزيادي صحة ما يروجه البعض من أصحاب الصفحات في التواصل الاجتماعي من حصول ما يسمى بـ"فوهة التنور" أو غيرها من التسميات بأجواء البلاد، كون الأحوال الجوية الحالية تعتبر اعتيادية، ولا يوجد أي مبالغة بحرارتها.