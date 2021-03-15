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هل تنجم مشاكل صحية عن تلقي "أسترازينيكا"؟ الصحة العالمية تجيب

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-15T14:45:25+0000
هل تنجم مشاكل صحية عن تلقي "أسترازينيكا"؟ الصحة العالمية تجيب

شفق نيوز/ قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن هيئتها الاستشارية قامت بفحص التقارير المتعلقة بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لمرض كورونا، وأفادت بأنه "لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا اللقاح".

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة لرويترز: "بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس".

وأضاف: "حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم؛ حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس".

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