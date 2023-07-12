هل تم تسريب اسئلة الامتحانات؟ التربية العراقية تجيب

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بشائعات تداولتها "صفحات صفراء" لتسريب الأسئلة الامتحانية للصف السادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة تُهيب بالمواطنين الانتباه وعدم الانصياع للشائعات المغرضة التي تبثها بعض الصفحات الصفراء التي تحاول إثارة الفتن والاكاذيب حول سير العملية الامتحانية".

وأضافت الوزارة انها "تنفي نفياً قاطعاً شائعة تسريب الاسئلة الامتحانية وتؤكد على رصانة الاداء وحفظ مغلفات الاسئلة في غرف حصينة تتم حمايتها من قبل اللجان الفرعية للامتحانات".

وتابعت الوزارة أن "الوزارة تنتهز الفرصة لتشيد وتثني على الجهود المبذولة من قبل جهاز الامن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع والوزارات الساندة من أجل انجاح الامتحانات وان الوزارة تحتفظ بحق الرد القانوني على الصفحات المشبوهة اينما كانت".