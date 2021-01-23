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هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-23T10:48:07+0000
هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة ديالى، يوم السبت، ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن اغلاق "المقاهي والكافيهات" في المحافظة على خلفية تفجيرات بغداد الاخيرة، مؤكدة أن الاوضاع تحت السيطرة التامة .

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تناقلتهُ بعض وسائل التواصل الاجتماعي من اخبار بصدور أمر يقضي ياغلاق المقاهي والكافيهات في المحافظة حفاظاً على ارواح المواطنين عار عن الصحة"، مؤكداً أن المحافظة "تعيش اجواء آمنة ومستقرة بجهود ابطال الاجهزة الامنية وتعاون الاهالي وجميع الاسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات تمارس عملها الطبيعي دون اي قيود او حظر على التجوال". 

وأهاب الشمري كافة العاملين في وسائل الاعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي والاعلاميين بتوخي الدقة في نقل الاخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية، مهددا أنه سيتم رفع دعوى قضائية بحق المخالفين ومطلقي الاشاعات لإرباك الوضع الامني لأغراض شخصية على حساب على امن وسلامة المواطنين.

 وفي سياق متصل اكد الشمري انطلاق عملية دهم وتفتيش في قرى صخول والتينة شمال ناحية المنصورية - قضاء الخالص وكذلك قرى  جسر ركيبه وعين ليله وقرية غزيل ضمن عمليات استباقية ووقائية وملاحقة اي جيوب او اوكار ربما تتواجد في تلك المناطق.

 كما اعلن الشمري أيضاً عقد اجتماع في مقر اللواء ١٩ في معسكر كوبرا ضمن قضاء خانقين وبحضور ضباط من الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والشرطة ويهدف الاجتماع الى تفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق بين القوات الأمنية وتبادل المعلومات بما يعزز الجهود المبذولة للقضاء على العناصر الإرهابية .

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