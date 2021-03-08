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هكذا تُسرق أراضي ضحايا الإرهاب في صلاح الدين.. نائب يوجز الخطوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-08T11:29:41+0000
هكذا تُسرق أراضي ضحايا الإرهاب في صلاح الدين.. نائب يوجز الخطوات

شفق نيوز/ أوجز النائب عن صلاح الدين، جاسم الجبارة، الخطوات التي يتم من خلالها "سرقة" منظمة لقطع أراض سكنية، تعود لذوي ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى، وعبر عمليات تزوير قال إنها احترافية يقودها ثلاثة متنفذين في المحافظة.

وأوضح الجبارة، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الخطوة الأولى، تتضمن شراء أشخاص متنفذين الوصولات من أهالي الشهداء والجرحى، الذين يأسوا من تسلم أراضيهم، وذلك مقابل مبلغ مليونين إلى ثلاثة ملايين دينار".

أما الخطوة الثانية، بحسب النائب، فتتم من خلال "توجه المتنفذين مع ذوي الشهداء المجبرين، إلى دائرة التسجيل العقاري، لتنازل ذوي الشهيد أو الجريح عن قطعة الأرض الموجودة على الورق، بمساندة واتفاق مع موظفي التسجيل العقاري".

والخطوة الثالثة من عمليات السرقة والتزوير، تكون عبر "الدور الساند في البلديات، لإصدار أرقام مميزة لقطع بمواقع سكنية مهمة وبأسعار لا تقل عن 60 مليوناً، وفقا لاعداد الوصولات التي قاموا بشرائها، وبعدها يذهبون إلى التسجيل العقاري ويقومون بإدخال أرقام القطع التي جعلوا ذوو الشهداء يتنازلون عنها".

ولفت الجبارة، إلى أن "الجهات المتورطة بالسرقة والتزوير لا تخصص أي قطعة أرض خارج عمليات بيع الوصولات، ولا يُشمل بالأراضي خارج آلية البيع والاحتيال غير القانونية".

ودعا الجهات الرقابية إلى "التدخل العاجل، وردع المتورطين وإعادة الحقوق لأصحابها من المضحين باغلى ما يملكون لأجل أمن المحافظة ومستقل أجيالها"، مشيرا إلى أن "عدد قطع الأراضي التي أستولى عليها ثلاثة متنفذين في صلاح الدين، تتجاوز 3000 قطعة".

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