هكذا بدت شوارع بغداد بعد انتهاء الاحتجاجات بالذكرى الثالثة لتشرين (صور)

شفق نيوز/ هدوء حذر يسود ساحتا التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد، بعد يوم من تظاهرات واسعة بالذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحياة عادت الى طبيعتها في ساحتي التحرير والخلاني مع انتشار أمني حذر.

كما اشار مراسلنا الى استمرار غلق جسري الجمهورية والسنك في العاصمة بغداد.

وانطلقت صباح يوم أمس تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية استذكاراً لتظاهرات تشرين التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 2019، في حين عمدت السلطات الى اغلاق معظم الجسور في بغداد وقطع اغلب الطرق.

ولاحقاً أعلن قائد عمليات بغداد، المباشرة بفتح الطرق التي تم إغلاقها أثناء التظاهرات باستثناء جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة.