هطول أمطار في كوردستان وبعض المحافظات واستقرار جوي بباقي العراق الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ نشر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الجمعة، توقعات حالة الطقس في جميع أنحاء العراق بينها اقليم كوردستان للأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "خلال فترة تمتد لأسبوع او 10 ايام تقريبا تعيش مناطق البلاد استقراراً جوياً بسبب تمركز مرتفع جوي بالطبقات العليا من الجو، مردفا بالقول إنه "تتواجد سحب عالية ومتوسطة احياناً، وهي ردة فعل طبيعية تدخل ضمن تنظيم الغلاف الجوي وحركة الرياح العليا".

وأضاف أن "مدن شمال البلاد مستثناة من هذا التنظيم مؤقتا، و ستتأثر بحالات ممطرة سريعة يوم الاحد والاثنين في اربيل وشمال نينوى ودهوك والسليمانية (وربما تشمل كركوك وديالى وصلاح الدين أيضا)".

وتابع عطية بالقول إن "درجات الحرارة ما بين ارتفاع منتصف الأسبوع، وانخفاضها مجددا قبل نهاية الأسبوع"، معتبراً أن "الأجواء مناسبة للتنزه والرحلات".