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هطول زخات من الأمطار وتوقف موجات الحر في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-18T07:31:39+0000
هطول زخات من الأمطار وتوقف موجات الحر في العراق

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، هطول زخات من الأمطار الخفيفة في عدد من المحافظات مع توقف موجات الحر خلال الأيام المقبلة.

وقال عطية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "رياحاً شمالية غربية معتدلة تبلغ سرعتها ما بين 20-30 كم/ ساعة تسود اغلب مدن العراق، وتسود الآن رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة وارتفاع معدلات الرطوبة نسبيا في ميسان وشرق البصرة".

توقعات جوية

وأشار إلى تحول الرياح الى شمالية في ميسان خلال المساء، وتحولها الى ساكنة ليلا في البصرة"، مبينا أن تقلبات بالرياح تكون سائدة في المدينتين يومي الجمعة والسبت ترتفع معهما الرطوبة قليلا.

وأضاف عطية أنه يوم الأحد تبدأ تقلبات واضحة في اتجاه وسرعة الرياح ، وتحولها اغلب الاحيان الى ساكنة او جنوبية شرقية في مدن الجنوب و الوسط و الفرات الاوسط يستمر طوال الأسبوع مع فترات من النشاط في الرياح الغربية المثير للغبار يشمل غرب ووسط البلاد منتصف الأسبوع.

كما نوه خبير التنبؤات الجوية إلى أن الرياح تستمر في تقلباتها بين الاتجاه الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي الرطب طوال الأسبوع.

وتابع بالقول إن ظهور السحب يستمر في الأجواء هذا اليوم والأيام المقبلة مع توقعات بهطول زخات خفيفة من الامطار يشمل مناطق متفرقة من الانبار وغرب مدينتي النجف وكربلاء مساء اليوم وصباح الجمعة".

ومضى عطية قائلا، إنه لا توجد موجات حارة قوية خلال الأيام المقبلة، ولكن لايوجد انخفاض بدرجات الحرارة حيث تستمر ضمن معدلاتها.

واختتم بالقول إنه "يستمر الغبار بالتصاعد في مناطق من الوسط والفرات الاوسط نهارا بسبب نشاط الرياح وكذلك غرب ذي قار وغرب البصرة.

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