هطول الأمطار نهاية الأسبوع المقبل في مدن العراق كافة

شفق نيوز/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة انه من المتوقع هطول أمطار خفيفة الشدة نهاية الاسبوع المقبل في مناطق ومدن العراق.

وقال عطية في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، ان حالة جوية ممطرة خفيفة الشدة منتصف الشهر الحالي وتحديدا نهاية الاسبوع تشمل المدن كافة بصورة متفاوتة .

واضاف "اما ماقبل ذلك فلايوجد اي تقلبات جوية ولاتغيير كبير بدرجات الحرارة التي من المتوقع ان ترتفع قليلا ثم تعاود الانخفاض بعد منتصف الشهر بأيام ، حيث نستقبل موجة باردة قطبية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة في بداية الثلث الاخير من الشهر.