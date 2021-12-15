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هزتان أرضيتان تضربان مناطق حدودية عراقية محاذية لإيران

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-15T04:37:12+0000
هزتان أرضيتان تضربان مناطق حدودية عراقية محاذية لإيران

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية فجر اليوم الأربعاء هزتين أرضيتين وقعتا في مناطق جنوبي وشرقي البلاد.

ووفقا للمراصد فإن هزة بقوة 4.5 على مقياس ريختر حدثت في محافظة خوزستان في ايران فجر اليوم وتحديدا في الساعة 12:23:04 في التوقيت محلي

وأشارت إلى تسجيل هزة بقوة 3.6 على مقياس ريختر في سربيل ذهاب ايران فجر اليوم ايضا وتحديدا في الساعة 1:02:02 بالتوقيت المحلي، و تبعد 40 كم شمال شرق خانقين في محافظة ديالى.

ووفقا للتقارير الواردة فإن بعض سكان المناطق الحدودية العراقية المحاذية لخوزستان، وسربيل ذهاب استشعروا قوة الهزتين.

هذا ولم ترد انباء حول تسجيل خسائر مادية.

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