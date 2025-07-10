هزتان أرضيتان تضربان الحدود العراقية مع إيران وتركيا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، يوم الخميس، تسجيل هزتين أرضيتين خلال الـ24 ساعة الماضية، إحداهما داخل الأراضي العراقية، والأخرى على الحدود الشمالية.

وذكر تقرير صادر عن قسم الرصد الزلزالي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهزتين تراوحت قوتهما بين 1.9 درجة و3.2 درجات على مقياس ريختر".

وأوضح التقرير أن "الهزة الأولى سُجلت في محافظة ديالى قرب الحدود العراقية الإيرانية، بينما وقعت الهزة الثانية داخل الأراضي التركية، جنوب شرق تركيا، قرب الحدود العراقية التركية".

وأشار إلى أن الهزتين لم تسفرا عن أي أضرار تُذكر، وتم رصدهما ضمن المتابعة المستمرة للنشاط الزلزالي في المنطقة.