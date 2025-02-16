هزتان أرضيتان تضربان الحدود العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الأحد، تسجيل هزتين أرضيتين في غرب إيران على بعد 90 كم عن الحدود العراقية الإيرانية.

ووفقاً لبيان صادر عن المراصد الزلزالية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجة على مقياس ريختر، بينما سجلت الهزة الثانية 5.2 درجة، مشيراً إلى أن المواطنين في المناطق القريبة من الحدود شعروا بالهزات.

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أنها "ستوافي المواطنين بأي مستجدات زلزالية أخرى"، داعية الجميع إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية في مثل هذه الحالات".