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هزة أرضية قوية تضرب جنوب غرب إيران وسكان في البصرة يستشعرون قوتها

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-18T07:18:42+0000
هزة أرضية قوية تضرب جنوب غرب إيران وسكان في البصرة يستشعرون قوتها

 شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.9 وفق مقياس ريختر صباح اليوم الأحد منطقة بوشهر جنوب غرب إيران .

وأعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ان هذه الهزة هي الأقرب لمحافظة البصرة العراقية وقد وضحت اثر اهتزازها مركز مدينة البصرة

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن سكان مركز محافظة البصرة شعروا بهزة أرضية شعورا خفيفا.

وأكد المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له أنه تم الأحساس بها في مناطق من البصرة والكويت وشرق السعودية.

من جهته أكد المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له أنه تم الأحساس بها في مناطق من البصرة والكويت وشرق السعودية.

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