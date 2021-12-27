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هزة أرضية تضرب منطقة في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-27T04:34:22+0000
هزة أرضية تضرب منطقة في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3) درجة جنوب غرب قضاء كفري في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة ارضية في تمام الساعة 11:49:24 من مساء الاحد بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 3 درجات حيث تبعد  34  كم جنوب غرب قضاء كفري من محافظة ديالى.

وأضافت أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة "، داعية إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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