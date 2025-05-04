هزة أرضية تضرب مناطق في شمال شرقي ديالى والسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ تعرضت مناطق قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى الى هزة ارضية صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن معظم سكان القضاء استشعروا قوة الهزة، في حين لم ترد تقارير عن اصابات بشرية او اضرار مادية حتى وقت (كتابة هذا الخبر).

وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة العام للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان اليوم، أن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية في قضاء خانقين شمال مدينة ديالى صباح اليوم في الساعة الـ 07:31 صباحا بلغت قوتها 2.9 درجة بعمق 10 كم.