هزتان أرضيتان تضرب مناطق جنوبي العراق

شفق نيوز/ ضربت هزة أرضية صباح اليوم الخميس مناطق جنوبي العراق محاذية للحدود الإيرانية.

وسجلت المراصد الزلزالية في العراق هزة بقوة 4.4 على مقياس ريختر في محافظة خوزستان بايران صباح اليوم 31 من شهر آذار الجاري، وتحديدا في الساعة 7:09:46 بالتوقيت المحلي.

واستشعر بعض سكان المناطق الحدودية العراقية المحاذية لمحافظة خوزستان قوة الهزة استشعارا خفيفا، وفقا لشهود عيان.

وضرت هزة ثانية بقوة 4.3 على مقياس ريختر شمال خوزستان ايران قبل ظهر اليوم 31/3 في الساعة 11:21:54 بالتوقيت المحلي.

هذا ولم ترد تقارير إلى وكالة شفق نيوز عن إذا ما كانت هناك اضرار ناجم عن الهزة الثانية في المناطق الحدودية العراقية.