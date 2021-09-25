سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هزة أرضية تضرب مدناً عراقية والسكان يستشعرون قوتها بوضوح

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-25T04:41:44+0000
هزة أرضية تضرب مدناً عراقية والسكان يستشعرون قوتها بوضوح

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية فجر اليوم السبت هزة أرضية وقعت في عدة مدن في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى شمالي البلاد.

ووفقا لتقرير صادر عن المراصد وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر وقعت في الحدود السورية العراقية وتبعد 80 كم غرب سنجار و76 كم جنوب غرب دهوك فجر اليوم السبت الموافق 25 - 9 - 2021 عند الساعة 2:43:14 بالتوقيت المحلي.

وأشار التقرير إلى وجود شعور واضح بقوة الهزة في قضاءي تلعفر وسنجار ومحافظة دهوك.

هذا ولم ترد أية تقارير تفيد بوقوع خسائر أو أضرار في تلك المناطق المذكورة حتى وقت كتابة الخبر.

related

حدوث هزة ارضية ثانية قرب مدينة اقصى جنوب العراق

Date: 2019-11-16 15:19:05
حدوث هزة ارضية ثانية قرب مدينة اقصى جنوب العراق

الأنواء الجوية.. إقليم كوردستان والعراق على موعد مع عيد "ساخن"

Date: 2021-07-14 11:19:31
الأنواء الجوية.. إقليم كوردستان والعراق على موعد مع عيد "ساخن"

وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

Date: 2020-11-02 13:28:16
وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

ارتفاع باصابات كورونا في العراق بـ945 حالة جديدة و12 وفاة

Date: 2021-01-29 13:55:40
ارتفاع باصابات كورونا في العراق بـ945 حالة جديدة و12 وفاة

العراق على موعد مع اضطرابات جوية وامطار غزيرة الاسبوع المقبل

Date: 2020-02-19 10:25:43
العراق على موعد مع اضطرابات جوية وامطار غزيرة الاسبوع المقبل

العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-03 16:32:04
العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مؤشر دولي: العراق ثالث اسوأ نظام للرعاية الصحية على مستوى العالم

Date: 2021-04-29 07:34:27
مؤشر دولي: العراق ثالث اسوأ نظام للرعاية الصحية على مستوى العالم

حالات الشفاء تتفوق على الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-10-09 12:22:26
حالات الشفاء تتفوق على الاصابات الجديدة بكورونا في العراق