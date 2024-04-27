هزة أرضية تضرب مخمور وأطراف صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر، ضرب أطراف محافظة صلاح الدين ومخمور.

وقال المصدر،، لوكالة شفق نيوز، إن "المراصد الزلزالية في محافظة صلاح الدين، سجلت مساء اليوم هزة بقوة 3.2 في جنوب غرب قضاء مخمور وأطراف محافظة صلاح الدين صلاح الدين".

ولفت المصدر إلى أن "الهزة شعر فيها في قضاء مخمور وأطراف محدد من محافظة صلاح الدين مثل القيارة وشعر بها سكان الحويجة والشرقاط وباقي المناطق المحيطة بها".