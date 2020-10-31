سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

هزة أرضية تضرب محافظة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-31T19:12:38+0000
هزة أرضية تضرب محافظة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، يوم السبت، تسجيل حدوث هزة أرضية شمال غرب قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان.

وبين تقرير هيأة الانواء الجوية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 مساء اليوم وبلغت قوتها (3,4) قرب الحدود الشرقية للبلاد وتبعد (35 كم) شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان"، لافتا الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيأة المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية، وفقاً للتقرير.


related

حدوث هزة ارضية ثانية قرب مدينة اقصى جنوب العراق

Date: 2019-11-16 15:19:05
حدوث هزة ارضية ثانية قرب مدينة اقصى جنوب العراق

هزة جديدة تضرب جنوب شرقي العراق

Date: 2019-06-15 12:10:53
هزة جديدة تضرب جنوب شرقي العراق

هزة ارضية تضرب مدينة عراقية قرب ايران

Date: 2020-03-25 11:26:32
هزة ارضية تضرب مدينة عراقية قرب ايران

هزة أرضية في خانقين

Date: 2019-08-03 08:51:19
هزة أرضية في خانقين

شعر بها سكان بغداد.. هزة ارضية تضرب الشريط الحدودي مع ايران

Date: 2020-08-09 09:40:00
شعر بها سكان بغداد.. هزة ارضية تضرب الشريط الحدودي مع ايران

ميسان تمدد تعليق الدوام وتتخذ قراراً بشأن "أبو جصانة"

Date: 2020-03-12 16:23:21
ميسان تمدد تعليق الدوام وتتخذ قراراً بشأن "أبو جصانة"

هزة أرضية تضرب محافظة المثنى

Date: 2020-10-23 05:58:27
هزة أرضية تضرب محافظة المثنى

في 6 محافظات.. توافد متظاهرين لساحات الاعتصام وغلق دوائر وجامعات

Date: 2019-12-08 10:52:52
في 6 محافظات.. توافد متظاهرين لساحات الاعتصام وغلق دوائر وجامعات