هزة أرضية تضرب محافظة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، يوم السبت، تسجيل حدوث هزة أرضية شمال غرب قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان.

وبين تقرير هيأة الانواء الجوية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 مساء اليوم وبلغت قوتها (3,4) قرب الحدود الشرقية للبلاد وتبعد (35 كم) شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان"، لافتا الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيأة المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية، وفقاً للتقرير.



