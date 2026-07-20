هزة أرضية تضرب قضاء خانقين في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مراصدها الزلزالية سجلت صباح اليوم هزة أرضية تبعد نحو 69 كيلومتراً شرق خانقين، مبينة أن الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من موقعها.

وأكدت الهيئة أنها ستوافي المواطنين بأي مستجدات أخرى، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة، والالتزام بالإرشادات والتوصيات الزلزالية الصادرة عن الجهات المختصة.