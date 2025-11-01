هزة أرضية تضرب غرب نينوى والسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز – نينوى

أفاد مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بأنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة داخل الحدود العراقية، شعر بها سكان بعض مناطق غربي محافظة نينوى فجر اليوم السبت.

وقال مصدر في الهيئة لوكالة شفق نيوز، أن "المراصد سجلت عند الساعة الـ 4:41:58 فجر اليوم حدوث هزة أرضية داخل الحدود العراقية تبعد حوالي 28 كيلومتراً غرب مدينة سنجار في نينوى، وبلغت قوتها 3.2 درجات على مقياس ريختر".

وأضاف أن "عمق الهزة بلغ 21 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وتم تحديد موقعها عند خط طول 41.6 وخط عرض 36.5"، مشيراً إلى أن "الهزة كانت محسوسة بشكل طفيف من قبل السكان في المناطق القريبة من موقع الحدث، ولم تُسجّل أي خسائر بشرية أو مادية".

يُشار إلى أن محافظة نينوى تقع ضمن نطاق النشاط الزلزالي المنخفض إلى المتوسط، وتشهد من حين لآخر هزات خفيفة تُسجَّل دون أن تُخلّف أضراراً تُذكر.