هزة أرضية تضرب شمال بحيرة حمرين بديالى والسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، تسجيل هزة شمال بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في تقرير لها، إن الهزة الأرضية 3.4 درجات، وقد شعر بها المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها شعورا متفاوتاً.

من جهته اعلن قسم الرصد الزلزالي في دائرة الانواء الجوية العراقية، يوم الاربعاء، أن العراق سجل خلال سبعة ايام فقط 16 هزة تراوحت بين درجة وصولا الى 4،5 درجات على مقياس ريختر في ثلاث مدن عراقية.

وقال مدير القسم علي عبد الخالق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرصد الزلزالي سجل عددا من الهزات الارضية في الفترة من 20 آب لغاية 27 منه في نطاق حلبجة خانقين كلار بلغت ( 16) هزة على جانبي الحدود العراقية الايرانية تراوحت بين ( 1 لغاية 4.5) درجات على مقياس ريختر".

وأضاف أن" النشاط الزلزالي في هذه المنطقه يسجل تصاعدا ملحوظا في عدد الهزات منذ زلزال حلبجة 2017 وبشدة منخفضة اغلبها غير محسوسة من قبل المواطنين".

ولفت عبد الخالق إلى أن "أهم اسباب حدوثها هو تراكم الاجهادات على مناطق التقاء الفوالق والصدوع في منطقة تصادم الصفائح العربية والإيرانية الأناضولية، وأهمها صدع سيروان ديالى وصدع كركوك".

وأشار إلى ان "حصول هذه الهزات يتطابق مع خرائط التقسيم الزلزالي للعراق لكون هذه المنطقة مثبتة كاحدى مصادر الهزات الأرضية في العراق".