هزة أرضية تضرب جنوب غرب كركوك والسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ تعرضت محافظة كركوك، إلى هزة أرضية محسوسة، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هزة ارضية بقوة 4،1 درجات على مقياس ريختر وتبعد 36 جنوب غرب كركوك.

وأضاف أن بعض السكان استشعروا قوتها، هذا ولم ترد تقارير حتى (وقت كتابة الخبر) حول وقوع خسائر بشرية او اضرار مادية.

من جهتها أكدت هيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وقوع الهزة في جنوب غربي كركوك وبقوة 4،1 وكانت مشعورا بها.

وقال بيان للهيئة إن المراصد "الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية صباح اليوم داخل الحدود العراقية وتبعد 36 كم جنوب غربي كركوك بلغت قوتها 4،1 درجة".

وأكد البيان أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوث الهزة شعورا متفاوتا".