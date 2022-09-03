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هزة أرضية تضرب جنوبي محافظة ذي قار والسكان يستشعرون قوتها

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-03T16:17:06+0000
هزة أرضية تضرب جنوبي محافظة ذي قار والسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ ضربت هزة أرضية مساء اليوم السبت قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " قضاء سوق الشيوخ تعرض إلى هزة أرضية بقوة 3.9 على مقياس ريختر".

هذا وقد استشعر السكان المحليون قوة الهزة، وفقا لمراسلنا.

ولم ترد أي تقارير بشأن تسجيل خسائر مادية او بشرية جراء الهزة الأرضية حتى وقت كتابة الخبر.

بدورها أكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم الموافق 3 أيلول 2022 في محافظة ذي قار .

وأوضح تقرير صادر عنها، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:54:25 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،9) درجة وتبعد (29) كم جنوب غرب قضاء سوق الشيوخ من محافظة ذي قار.

وبحسب التقرير فقد، تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

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