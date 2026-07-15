هزة أرضية تضرب جنوبي العراق بقوة 3.2 درجة

شفق نيوز- البصرة

سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء الأربعاء، حدوث هزة أرضية خفيفة داخل الحدود العراقية.

وبين تقرير الهيئة الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهزة الأرضية تبعد حوالي 43 كم شمال غرب مدينة البصرة، وبلغت قوتها 3.2 درجة.

وأضاف التقرير أنه تم الشعور بها في المناطق القريبة من موقع حدوثها.

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 11 هزة خلال الفترة من 7 تموز/ يوليو ولغاية 14 من الشهر ذاته، تراوحت قوتها بين 1.3 إلى 2.9 درجة على مقياس ريختر.

من جهته، كشف مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، علي عبد الخالق، الأحد الماضي لوكالة شفق نيوز، عن تسجيل 50 هزة أرضية في العراق والمناطق المجاورة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية.