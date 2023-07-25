هزة أرضية تضرب بلدة جنوبي العراق والسكان يستشعرون قوتها

2023-07-25T05:14:01+00:00

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، حدوث هزة أرضية فجر هذا اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة .

ووفقا للتقرير الصادر عن الهيئة، فان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:22:36 فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي و بلغت قوتها (4) درجة اذ تبعد (22)كم شمال شرق الهارثة من محافظة البصرة .

وأشار التقرير إلى أنه تم الشعور بالهزة الأرضية من قبل بعض المواطنين ولم ترد أنباء اي خسائر تذكر.

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