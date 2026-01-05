هزة أرضية تضرب الموصل والمواطنين يستشعرون قوتها

شفق نيوز- نينوى

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم الاثنين، مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فإن الهزة كانت بقوة (2,7) درجة شمال شرقي الموصل.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن المواطنين شعروا بقوة الهزة.

وكان قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، أعلن أمس الأحد، أن العدد الكلي للهزات الأرضية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2025، بلغ (38) هزة أرضية.

وتوزعت الهزات، وفق بيان لمدير القسم علي عبد الخالق، منها (16) هزة داخل العراق و(22) هزة خارج العراق وبالقرب من حدوده.

ولم تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة جراء النشاط الزلزالي المسجل.