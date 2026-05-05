هزة أرضية تضرب العاصمة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4.8 درجات على مقياس ريختر، شمال خانقين، قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن الهزة وقعت في وقت متأخر من الليل، وشعر بها عدد من سكان المناطق القريبة، لاسيما في العاصمة بغداد، دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأضاف، أن قوة الهزة تُعد متوسطة، وغالباً ما تكون محسوسة داخل المنازل، خاصة في الطوابق العليا، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع لرصد أي تطورات أو هزات ارتدادية محتملة.

وتشهد المناطق الحدودية مع إيران نشاطاً زلزالياً بين فترة وأخرى، نتيجة وقوعها ضمن نطاق أحزمة تكتونية نشطة في المنطقة.